Les efforts pour préserver la population de loris se montrent efficaces

Un programme à long terme visant à préserver les loris de Kuhl en rétablissant une population disparue de l'espèce sur une île voisine de Rimatara, sur laquelle il n'y a pas de rats noirs prédateurs, révèle l'importance de ce type de programme de protection pour la durabilité des espèces d'oiseaux en voie d'extinction. Une étude de cas publiée dans le rapport de l'International Union for Conservation of Nature (IUCN) intitulé Global Reintroduction Perspectives: 2018--Case Studies from Around the Globe (Perspectives de réintroduction globale : 2018 -- Études de cas du monde entier) résume les résultats de cette action qui a été lancée en l'an 2000.

« L'aspect le plus important de tout programme de conservation est de pouvoir démontrer qu'une espèce peut être sauvée à long terme, a déclaré Alan Lieberman, directeur retraité des programmes de conservation sur le terrain de l'Institute for Conservation Research, San Diego Zoo Global. Il est facile de se réjouir assez vite, mais il faut environ une décennie pour savoir si l'on a vraiment réussi. Dans le cas présent, nous avons commencé avec 27 oiseaux capturés à Rimatara, que nous avons relocalisés sur l'île d'Atiu, et nous avons désormais une population qui compte bien plus de 300 oiseaux. »

Les loris de Kuhl sont considérés comme une espèce en voie d'extinction par BirdLife International et l'IUCN. Bien qu'ils étaient au départ répartis sur les Îles Cook et les îles de la Polynésie française, ils ont gravement diminué en nombre et ont disparu de la plupart des îles durant l'ère préhistorique parce qu'ils étaient chassés pour leurs plumes rouge vif.

Le lori bleu de Tahiti et le lori ultramarin ont disparu, à mesure que des rats noirs ont envahi davantage d'îles de la Polynésie française. La dernière population naturelle de loris de Kuhl pourrait être facilement détruite si des rats noirs envahissaient Rimatara, via un cargo ou un bateau ayant fait naufrage. L'île d'Atiu, située à proximité, présentait des habitats similaires à ceux de Rimatara et aucun rat noir n'y vivait encore. Il s'agissait donc du choix évident pour l'établissement d'une population de réserve.

Les négociations complexes requises pour une réintroduction transfrontalière ont été entreprises sur plusieurs années par le Cook Islands Natural Heritage Trust et l'Ornithological Society of French Polynesia (MANU). Une enquête vétérinaire portant sur les oiseaux sélectionnés pour être introduits sur la nouvelle île a constitué une partie importante des efforts réalisés pour créer une population de réserve sur l'île d'Atiu.

« Chaque fois que vous capturez un animal sauvage, vous lui infligez un certain niveau de stress qui peut aggraver tout problème de santé existant, a déclaré Bruce Rideout, DMV, Docteur, spécialiste des maladies de la faune sauvage pour San Diego Zoo Global. Pour garantir que la population nouvellement transférée ait la meilleure chance de survie possible, nous avons fait un bilan de santé complet pour chaque oiseau pour nous assurer que la population soit exempte de maladies et autres problèmes médicaux. »

Ce projet, qui comprenait également des activités d'éducation des habitants d'Atiu et de Rimatara, vise à renforcer la compréhension et le respect de ces espèces et donne aux défenseurs de la conservation un plan d'action pour des programmes similaires à l'avenir. Ce document détaille les actions que les auteurs estiment comme particulièrement précieuses afin de réussir à établir une population de réserve. Cette liste comprenait également un financement dédié (apporté par BirdLife International, Air Rarotonga, San Diego Zoo Global et les gouvernements de la Polynésie française et des Îles Cook, ainsi que des dons privés), une équipe de terrain diverse et expérimentée et le soutien de la communauté d'Atiu pour prendre les mesures nécessaires pour contribuer à protéger les espèces sur cette île.

L'objectif de San Diego Zoo Global est de sauvegarder les espèces qui sont au bord de l'extinction. En tant que force directrice de la conservation, San Diego Zoo Global mène des efforts de conservation de la faune et de la flore (à la fois des plantes et des animaux) sur place au San Diego Zoo, au San Diego Zoo Safari Park et au San Diego Zoo Institute for Conservation Research. Il mène également des programmes internationaux sur le terrain sur six continents. Les enfants ont accès au travail de ces entités via le réseau San Diego Zoo Kids, par l'intermédiaire d'Internet et des hôpitaux pour enfants dans tout le pays. Le travail de San Diego Zoo Global est possible grâce au San Diego Zoo Global Wildlife Conservancy et est soutenu en partie par la Foundation of San Diego Zoo Global.

###